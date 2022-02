De 16 Vragen van De Wachter aan Eva Van der Gucht: “Mijn zelfvertrouwen: ik wens het iedereen toe”

Actrice Eva Van der Gucht was achttien toen ze vanuit Mortsel in Amsterdam ging wonen. In haar valies stak het beste dat haar kindertijd haar had opgeleverd: een flink pak zelfvertrouwen. Bepalend voor elke beslissing die zou volgen. Zoals geen kinderen krijgen. “Natuurlijk heb ik me wel eens afgevraagd hoe een kindje van Domenico en mij eruit zou zien. Maar ik heb een levendige fantasie, ik kan me er iets bij voorstellen.”