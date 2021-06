Davy uit ‘Blind Getrouwd’ heeft een nieuwe vriendin

Literatuur Van een nietjespi­stool tot een moorddadi­ge uil: de strafste zaken en weetjes uit podcast 'De Volksjury’

4 juni ‘De volksjury’ is de best beluisterde true crime-podcast in Vlaanderen. Bedenksters Silke Vandenbroeck (30) en Laura Scheerlinck (28) hebben hun strafste verhalen en weetjes over spraakmakende moordzaken nu ook gebundeld in een boek. Van ‘hoe overleef je een gifmoordpoging’ tot ‘wat doet een wetsdokter met een lichaam in stukken’: een greep uit hun crimineel sterke aanbod.