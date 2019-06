Dansende verkeersleider in Paradise laat inwoners verwoestende bosbrand even vergeten Redactie

12 juni 2019

17u45

Bron: KameraOne 0

Paradise werd eind vorig jaar getroffen door ernstige bosbranden. De stad lag volledig in as en de heropbouw zal nog even duren. Marcus Mitchiner is er verkeersleider en probeert in de tussentijd al dansend een glimlach te toveren op het gezicht van de voorbijrijdende mensen.