Dankzij deze orkaan wordt het zondag 25 graden

Ophelia blijft steken voor Britse eilanden en voert warme lucht tot bij ons

MARC UYTTENHOVE

18u11

thinkstock

Voor het eerst sinds 2011 krijgt Europa nog eens een orkaan over zich. Paniek is echter niet nodig, want omdat Ophelia voor de Ierse kust blijft hangen, kunnen wij genieten van een heerlijke nazomer. "Mogelijk met zes opeenvolgende dagen van 20 graden of zelfs meer," zeggen metereologen.