Dan toch geen zakcent voor uitgenodigde Belgische supporters: Qatar schrapt beloofde 68 euro per dag

De twintig Rode Duivelsfans die op kosten van de organisatie naar het WK voetbal in Qatar mogen, krijgen dan toch geen dagelijkse zakcent van 68 euro. Volgens de WK-organisatie heeft de foutieve berichtgeving in de media ervoor gezorgd dat de beloofde dagvergoeding alsnog geschrapt wordt.

Gratis vluchten en verblijf met daar bovenop nog een zakcentje: daar zeiden 20 Belgische supporters geen nee tegen, net als hun collega-geluksvogels uit andere deelnemende landen. De kritiek op het initiatief was nochtans snoeihard: dat de fans hun ziel aan de duivel verkochten en dat ze omgekocht werden om Qatar in een positief daglicht te stellen op sociale media. En hoewel in alle talen ontkend werd dat er tegenprestaties verbonden waren aan het gratis tripje, bleef die echo toch rondzingen.

“Vanwege de recente ontwikkelingen in de media willen we onze bezoekende fans graag beschermen tegen de foute informatie als zouden zij een betaling ontvangen voor de reis”, staat te lezen in de mail die de uitgenodigde supporters dinsdag ontvingen. “Daarom wordt de dagvergoeding helaas niet meer verstrekt. De toelage was bedoeld als een kleine verhoging van uw eigen persoonlijke middelen tijdens uw verblijf.”

Onderaan de mail staat ook nog een waarschuwing: dat de inhoud strikt vertrouwelijk is en niet gekopieerd of gedeeld mag worden. Maar het nieuws lekte toch uit en werd ook bevestigd door Belgische fans. Na de filmpjes met fake supporters eerder deze week, de late beslissing om alcohol in en rond de stadions te schrappen en de fandorpen die verre van klaar bleken, maakt Qatar ook met dit voorval opnieuw geen al te beste beurt.

