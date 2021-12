Dalende trend van geboortes in Vlaanderen sinds 2011 is dit jaar gestopt

De dalende trend in het aantal geboortes in Vlaanderen die zich sinds 2011 aftekende is dit jaar gestopt. Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van het Agentschap Opgroeien. Meer nog, voor een stijging van 4 procent, zoals geschat door het agentschap, moet teruggegaan worden naar 2004.

Het Agentschap Opgroeien schat dat het aantal geboorten in 2021 in het Vlaams Gewest toeneemt met zowat 4 procent tegenover 2020. Vorig jaar registreerde Opgroeien 63.611 geboorten bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest.

De stijging is vooral te danken aan een toename van het aantal geboorten in de tweede helft van 2021. In het eerste semester lag het aantal geboorten quasi op dezelfde hoogte. In het tweede semester ligt het aantal geboorten zo’n 7 procent hoger dan in het tweede semester van 2020. De percentages voor het tweede semester zijn voorlopig, want gebaseerd op de registraties door Kind en Gezin tot en met november.

Voor Oost-Vlaanderen (+5 procent) en Antwerpen (+4 procent) verwacht Opgroeien de sterkste stijgingen in 2021. In West-Vlaanderen en Limburg ligt de verwachting op een stijging van maximum 2 procent. Vlaams-Brabant situeert zich daartussen (+3 procent).

In alle provincies zijn er in het tweede semester meer kinderen geboren dan in dezelfde periode in 2020, maar het verschil is opmerkelijk hoger in Oost-Vlaanderen (+11,2 procent) en Antwerpen (+10,1 procent).

