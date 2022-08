Dakisolatie is het vaakst voorkomende gebrek bij huurwoningen

Rusland verloor afgelopen maanden gebied groter dan Denemarken in Oekraïne

Rusland is de afgelopen vijf maanden 45.000 vierkante kilometer terrein verloren in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW). Het gaat om een oppervlakte groter dan de totale oppervlakte van Denemarken of anderhalve keer ons land.

14:02