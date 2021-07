DAGBOEK. Alain Remue vanuit het rampgebied: “Het enige wat ik kan denken is: dit kan toch niet wáár zijn?”

ZONDAG 18 JULI | “Dit kan toch niet wáár zijn”

“‘Het zou moeten lukken dat er tijdens je afwezigheid een grote ramp gebeurt’, had collega Gerry, die me tijdens mijn vakantie verving als permanentieofficier, nogal lacherig gezegd. Normaal gezien zouden mijn vrouw en ik dit weekend, onderweg naar huis vanuit de Provence, nog een tussenstop houden in Lyon en de Elzas. Maar toen de berichten vrijdag almaar onheilspellender werd, keerden we in één trek terug naar Merelbeke. Vandaag komen we in het Prinsbisschoppelijk Paleis in Luik samen met alle diensten die de crisis in goede banen moeten leiden: de politie, de Civiele Bescherming, de brandweer, het leger, de gouverneur. Ik zit te lang in het vak om niet te beseffen dat het aantal vermisten almaar zal toenemen.”