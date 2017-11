Dader van de aanslag in Manhattan is succesvol geopereerd 04u30

Bron: Belga 7 AFP Sayfullo Saipov De operatie van de verdachte van de aanslag in New York is zopas beëindigd en de dokters gaan ervanuit dat hij zal overleven. Dat bericht de Amerikaanse nieuwszender CNN. De 29-jarige dader - door lokale media geïdentificeerd als de Oezbeek Sayfullo Saipov - werd door de politie in de buik geschoten.

Saipov zou een handgeschreven briefje in de pick-uptruck hebben achtergelaten waarin hij zegt de aanlag in naam van IS te hebben gepleegd, samen met een foto van de vlag van de terreurgroep, zo schrijven Amerikaanse media. Nadat hij uit het voertuig was gestapt, riep hij "Allahu akbar" en haalde hij twee wapens boven. Uiteindelijk bleek het om slechts een paintballgun en een luchtdrukgeweer te gaan.

Wat we weten over de dader

Saipov zou in 2010 naar de Verenigde Staten zijn gekomen en was in het bezit van een rijbewijs uit de staat Florida. Hij zou er lange tijd in de stad Tampa gewoond hebben, waarna hij naar New Jersey verhuisde.



Ondertussen maakte Uber bekend dat Saipov als chauffeur voor de online taxidienst werkte. Het bedrijf zegt in contact te staan met de autoriteiten en dat het alle medewerking biedt in het onderzoek.

AFP De woning van Sayfullo Saipov in Tampa (Florida)

Trump kondigt toegenomen controles op buitenlanders aan

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd buitenlanders nog strenger te controleren. "Ik heb Homeland Security juist bevolen om het al extreme doorlichtingprogramma nog op te voeren. Politiek correct zijn is goed, maar niet in dit geval!", luidt het op Twitter.



Na de aanslag zei Trump eveneens op Twitter dat "we IS niet mogen toelaten om terug te keren of ons land binnen te komen nadat we hen verslagen hebben in het Midden-Oosten en elders". "Genoeg!"

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link