Daar is hij weer, in politieke arena: Barack Obama voert campagne voor partijgenoten Joeri Vlemings

14u18

Bron: The Independent 0 AFP Barack Obama zal voor het eerst na zijn presidentschap opnieuw het politieke spreekgestoelte bestijgen. Obama wil mee campagne voeren voor twee Democratische gouverneurskandidaten: Ralph Northam in Richmond en Philip Murphy in Newark.

Bedoeling van Obama is om zeker ook zwarte stemmen te ronselen voor de kandidaat-gouverneurs van Virginia en van New Jersey. Northman en Murphy zijn beiden blanke politici, die opkomen in de overwegend zwarte staten. De peilingen doen alarmen afgaan dat de strijd tegen hun Republikeinse tegenkandidaten nog niet gestreden is. Murphy zit redelijk comfortabel aan de leiding in New Jersey, maar in Virginia is het spannender. De Democraten hebben nog drie weken de tijd om zich in beide staten van de overwinning te verzekeren. Tot 7 november. Obama komt daarvoor alvast vandaag een handje toesteken.

EPA Philip Murphy.

De Democraten zitten sinds het presidentschap van Obama wel vaker met het motivatieprobleem om hun trouwe kiezers naar de stembus te krijgen, ook als ze niet op hun favoriete kandidaat kunnen stemmen. Dit jaar zou de antipathie tegen Donald Trump kunnen meespelen, maar ook hij is uiteraard geen kandidaat voor deze verkiezingen.

Barack Obama kan wel helpen, maar ook geen wonderen verrichten, beseft de Democratische partij. De schrik zit er daarom goed in bij hen. De lage opkomst van zwarte kiezers in beslissende staten als Michigan, Pennsylvania en Wisconsin vorig jaar liggen nog vers in het geheugen. Het kostte Hillary Clinton haar afspraak met de geschiedenis om de eerste vrouwelijke president van de VS te worden. Er wordt ook al vooruitgekeken naar volgend jaar. Dan vinden onder meer de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Huis en de Senaat plaats.