Cruiseschepen in woelig vaarwater: betekent corona einde van de megacruise?

Sven Ponsaerts

08 juli 2020

17u55

Eén voor een gingen ze, zonder uitzondering, aan de kade, of dobberen ze sinds maart nog steeds doelloos ergens voor een kust: de 314 megagrote zeecruiseschepen wereldwijd in de vaart zullen nog niet meteen horden toeristen doorheen het Middellands zeegebied, de Caraïben of Noorse fjorden varen. Boeken we toch een vaarvakantie, dan is dat een kleinschaliger riviercruise. Betekent corona het einde van megacruiseschepen?