Crisis bij Twitter: kantoren plots gesloten, beledigende boodschap geprojecteerd op hoofdkantoor en platform kampt met storingen

Amerikaan­se senatoren willen onderzoek naar Twitter

Zeven Democratische senatoren hebben de Federal Trade Commission (FTC) donderdag in een brief gevraagd om een onderzoek in te stellen naar eventuele inbreuken van Twitter op een schikking met de FTC aangaande privacy van de gebruikers. Volgens de senatoren brengt Twitter, dat nu eigendom is van Elon Musk, die immers in gevaar.

17 november