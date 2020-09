Coronaproof op zomerkamp en terug naar school: zo gaat dat in zijn werk Aangeboden door De Lijn

01 september 2020

Het was even nagelbijten bij de Vlaamse jeugd, maar toen kwam er witte rook: de meer dan 200.000 kinderen in onze jeugdbewegingen mochten deze zomer dan toch op kamp. Er moeten weliswaar bubbels gevormd worden en de activiteiten zitten in een ander jasje, maar dat kan de pret niet bederven. Wij trekken mee op kamp met de welpen van Zeescouts De Wilde Eend uit Drongen.

Voor het station van Gent Sint-Pieters is het een gezellige drukte. De welpen van Zeescouts De Wilde Eend zich maken zich op om te vertrekken. Zonder ouders deze keer, want die wuiven hun kroost gemaskerd en vanop afstand uit. “Alles is een beetje anders dit jaar”, zegt Louis Praet (20), zeescout van het eerste uur en takleider van de Drongense welpen. “Normaal is dit een moment om de ouders een laatste keer te knuffelen, maar dit jaar moest dat thuis al gebeuren.”

Nog één keer wuiven en de 50-koppige bende springt op de trein richting Antwerpen-Berchem en vervolgens naar Mol. Hier wacht een bus van De Lijn hen op om hen naar Retie te brengen. “Met de jongste groepen gaan wij altijd met De Lijn op kamp. Dat is erg gemakkelijk en goedkoop. We reserveren een volledige bus; die wacht ons op aan het station en brengt ons dan rechtstreeks naar onze kampplaats. Als grote groep is het echt wel aangeraden om zo’n bus reserveren. Met een groep van 50 en een hoop rugzakken op een gewone bus springen, is niet bepaald ideaal. (lacht)”

Met een privébus van De Lijn op kamp gaan is verder ook erg coronaproof. Aangezien we er enkel met onze bubbel opzitten, raken we gegarandeerd vlot en veilig op onze bestemming.

Bubbel van 50

Eens gesetteld in Retie lijkt de corona-heibel meteen ver weg. Er wordt van ’s ochtends tot ’s avonds gelachen, geravot en gespeeld zoals dat al maanden niet meer gebeurde. Met exact 50 zijn ze, de maximum toegestane bubbel voor kampen deze zomer. “Toen we hoorden dat de kampen konden plaatsvinden, hebben we direct de ouders ingelicht. We hebben gepolst naar twijfels of opmerkingen en hen gemeld dat we met maximum 50 de hort op mochten en dat – mochten er te veel gegadigden zijn - niet iedereen mee zou kunnen. Gelukkig bleken heel wat ouders al een plan B te hebben voor de zomer en hadden ze er al voor gekozen om hun kinderen niet mee te laten gaan. Zo strandden we op exact zes leiders en 44 kinderen. Alsof het zo moest zijn.”

Voor deze groep veranderen de maatregelen niet zo gek veel aan de planning. “Onze welpen zijn tussen de acht en tien jaar oud en spelen tijdens het kamp hoofdzakelijk op het kampterrein. Ze hebben nog geen tweedaagse of activiteiten in de buurt. Initieel zouden we wel gaan zwemmen in een binnenzwembad, maar dat gaat nu dus niet. Gelukkig kunnen we terecht in de zwemvijver van de nabijgelegen Camping Berkenstrand. Normaal gezien moet je er betalen, maar de eigenaar (een ex-scout) begreep onze situatie en laat ons er nu gratis in. Zo kunnen onze Welpen genieten van een evenwaardige - of zelfs betere - activiteit.”

