Coronapandemie heeft zo’n 15 miljoen levens geëist, schat WHO

India

De WHO is van mening dat veel landen het aantal overledenen door Covid onderschatten. Er werden officieel slechts 5,4 miljoen gerapporteerd. In India waren er volgens de WHO bijvoorbeeld 4,7 miljoen stergevallen door Covid, dat is het tienvoudige van de officiële cijfers - en bijna een derde van de Covid-sterfgevallen wereldwijd. De Indiase regering trekt de schatting van de WHO in twijfel en zegt “bezorgd” te zijn over de methodologie.