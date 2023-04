Coronahit Clubhouse ontslaat meer dan helft van personeel

Bizar Gespeciali­seerd schip voor ontwerp van navigatie­kaar­ten raakt de weg kwijt

Een schip van de Spaanse marine dat is gespecialiseerd in het verzamelen van gegevens om topografische en digitale navigatiekaarten te verbeteren, is de weg kwijtgeraakt op zee. Daardoor kwam het vast te zitten in de buurt van het eiland Ibiza.