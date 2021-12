Coronacrisis zorgt voor steeds langere wachttijden bij psychiaters: “Als ik sneller hulp had gekregen, had ik geen zelfmoordpoging ondernomen”

Amerikaan­se regering geeft geheime documenten moord Kennedy vrij

De Amerikaanse regering heeft bijna 1.500 geheime documenten vrijgegeven over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. Sommige historici en complotdenkers hopen dat ze meer duidelijkheid kunnen geven over de gang van zaken destijds, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN woensdag.

