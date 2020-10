raar jaar Gesponsorde inhoud Corona? In Bilzen steken ze bejaarden een hart onder de riem met… graffiti Aangeboden door Telenet

13 oktober 2020

08u00 0 Telenet Toen hij zijn oma van 96 niet meer mocht bezoeken vanwege gevaar op coronabesmetting, hield Wouter vanop afstand contact via video chat. Met een graffitikunstwerk kon hij zijn oma en alle senioren laten zien dat ze niet vergeten zijn.

De coronacrisis zorgde ervoor dat we onze contacten noodgedwongen beperkten. Voor oudere mensen in serviceflats en woonzorgcentra was het nog lastiger. Gedurende een aantal weken mochten ze geen bezoek van buitenaf ontvangen. Dat overkwam ook ma’ke, de 96-jarige oma van Wouter (38), een leraar uit het BUSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs).

Video chat

Wat als je oma in het woonzorgcentrum plots geen bezoek meer mag ontvangen? Wouter en zijn familie gingen wuiven aan het venster. Telefoneren was niet zo’n succes, want ma’ke hoort niet zo goed. Video chat ging beter. Ma’ke heeft dan wel geen eigen sociale media-account, maar het personeel van het rusthuis hielp de bewoners om via deze weg contact te onderhouden met hun familie.

Street (h)art

Wouter wou iets meer doen. Als street art-kunstenaar zag hij het groot: een kunstwerk op een muur tegenover het bejaardentehuis dat niet alleen zijn grootmoeder maar alle bewoners een sprankje hoop zou geven. Wouter kreeg toestemming van de stad Bilzen om een groot hart op de muur te schilderen.

Rummikub

Voor de bewoners en de verzorgers betekende het graffitikunstwerk een echt hart onder de riem, een bewijs dat mensen aan hen denken in deze moeilijke tijden. Ook het gemeentebestuur van Bilzen reageerde enthousiast. Ze vroegen aan Wouter om ook bij de drie andere rusthuizen een werk te maken.

Ma’ke is supertrots op haar kleinzoon, vertelt ze hem via de videochat. Ze heeft het schermpje leren appreciëren als alternatief voor fysiek contact. Maar na vijf minuutjes beëindigt ze het gesprek om een potje Rummikub te spelen, haar favoriete hobby.

