Corona duwde overheidsschuld naar hoogste niveau sinds 1999

De Belgische overheidsschuld is in 2020 gestegen naar 515 miljard euro (bijna 50 miljard euro meer dan in 2019). Dat komt overeen met een schuldgraad van 114,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste percentage sinds 1999. Maar de schulden zijn nog altijd houdbaar, zo benadrukte het Federaal Agentschap van de Schuld bij de voorstelling van zijn jaarverslag.

De reden van de stijging is niet ver te zoeken: het coronavirus. De Belgische economie belandde in een recessie en het bbp ging met 6,3 procent achteruit. Bovendien was er een groot begrotingstekort (van 9,4 procent van het bbp), een gevolg van de vele maatregelen die de overheden namen om de impact van de coronapandemie te verzachten. Daardoor steeg de schuldgraad, die in 2019 onder 100 procent van het bbp was gezakt, in 2020 naar 114,1 procent van het bbp.



Maar die hoge schuldgraad is volgens het agentschap minder dan vroeger een probleem. En dat heeft veel te maken met de lage rente. Hoe lager die is, hoe minder het extra kost om de schulden af te betalen. Die rentelasten zijn dan ook al jaren aan het dalen: in 2020 bedroegen ze voor alle overheden samen 8,83 miljard euro, ruim een half miljard minder dan in 2019. In 2012 stonden ze nog op meer dan 13 miljard euro.

“De huidige situatie waarin de rentes op de overheidsschulden lager liggen dan de nominale groei van het bbp verbetert de houdbaarheid van de overheidsschulden sterk”, zo staat ook in het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld. “De fundamentele vraag is dan ook of de rentevoeten op de overheidsschulden in de toekomst lager zullen blijven” dan die economische groei.

Quote Vandaag laten we de crisis stilaan achter ons en kijken we uit naar een stevig en duurzaam herstel. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V)

“Het was een bijzonder moeilijk en uitdagend jaar”, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die bij de voorstelling van het jaarverslag aanwezig was. “We hebben veel inspanningen geleverd voor gezinnen en ondernemers in een jaar van onzekerheid. Vandaag laten we de crisis stilaan achter ons en kijken we uit naar een stevig en duurzaam herstel.”

Ook de minister ziet alvast op korte termijn geen problemen voor de overheidsschuld. De coronamaatregelen, die veel kosten, zullen worden afgebouwd en en er wordt stevige economische groei verwacht. Zo gaat de Nationale Bank uit van 5,5 procent economische groei dit jaar en 3,3 procent in 2022. Tegelijkertijd blijft de rente op de schulden laag en de rentelasten zullen naar verwachting nog verder dalen. De Nationale Bank zelf verwacht dan ook dat de overheidsschuld dit jaar al wat zal zakken (naar 112,8 procent), al voorspelt het agentschap zelf nog een verdere stijging naar 116 procent van het bbp.

Lange termijn

Op langere termijn moet het natuurlijk de bedoeling zijn om de schuldgraad naar beneden te krijgen, zei ook Van Peteghem. Want de economische groei zal niet zo hoog blijven als dit en volgend jaar verwacht wordt en de rente zal op een bepaald moment beginnen stijgen.

“We moeten de groei voldoende hoog houden”, zei de minister. Hij wil daarvoor “stevig investeren” en “ingrijpend hervormen” (met een hervorming van de fiscaliteit als een van de ingrijpendste), “maar met een duurzame schuldgraad in het achterhoofd”. Hij wees er nog op dat de lange looptijd van de schulden (met lage rente) alvast een buffer is voor de toekomst. Van Peteghem pinde zich niet vast op bepaalde doelstellingen om de schuld te verlagen.

Het Federaal Agentschap van de Schuld gaf in 2020 voor 48,50 miljard euro aan schulden uit (vooral via lineaire obligaties, of OLO’s). De gemiddelde looptijd ervan bedroeg 13,6 jaar en de gemiddelde rente 0,03 procent. “Dat kost ons dus maar iets van een 15 miljoen euro per jaar”, aldus Jean Deboutte, directeur bij het agentschap.

Voor 2021 is gepland om voor 43,61 miljard euro schulden uit te geven. Ruim 61 procent daarvan is al gerealiseerd.

Er werd ten slotte nog aangekondigd dat er in 2022 een nieuwe groene obligatie zal worden uitgegeven.