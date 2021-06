Corona doet inkomsten uit erfbelasting opnieuw stijgen - Recordaantal coronabesmettingen in Rusland sinds maart

Veel onbegrip bij Europese Commissie nadat brexit-gesprekken met Britse regering opnieuw mislukken

9 juni "We staan op een kruispunt in onze relaties met het Verenigd Koninkrijk. Het vertrouwen moet worden hersteld." Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic stak vanmiddag, na een ontmoeting met de Britse 'brexitminister' David Frost, niet onder stoelen of banken dat het water tussen Brussel en Londen erg diep geworden is. Hij begrijpt niet dat de regering van Boris Johnson geen akkoord wil sluiten dat meer dan driekwart van de gewraakte grenscontroles op producten van dierlijke en plantaardige oorsprong overbodig zou maken.