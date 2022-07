Controlecentrum voor Oekraïense graantransporten gebruiksklaar, stelt Moskou

11-jarige scout heel de nacht vermist na totemproef, maar nu gevonden

De nacht van zondag op maandag was erg kort voor sommige inwoners van Biesme en Gougnies in de provincie Henegouwen. Ze werden op de hoogte gebracht van de verdwijning van de 11-jarige Alexandre die dichtbij op jongerenkamp was. Hij is lid van de Dion-Valmont Junior Club, gelinkt aan de federatie van pluralistische scouts in Wallonië.

15:15