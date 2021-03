Containerschip tekende penis in Rode Zee voor blokkering in Suezkanaal

Het lijkt te gek om waar te zijn, maar het containerschip dat een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld blokkeert, heeft voor het zichzelf toegang verschafte tot het Suezkanaal, een penis ‘getekend’ in de Rode Zee. Dat blijkt uit gps-gegevens van websites die scheepsroutes volgen. De blokkering is pijnlijk, want het kan volgens experten nog weken duren om het schip los te trekken.

Het Egyptische Suezkanaal is donderdag nog steeds geblokkeerd. De Ever Given - een gigantisch containerschip van meer dan 220.000 ton en 400 meter lang - liep er dinsdagnacht vast, en blokkeert sindsdien de scheepvaartroute tussen Europa en Azië, zowat de hartslagader van de wereldeconomie.

Wellicht raakte het schip geblokkeerd door een hevige wind- en stofstorm. Of de stuurmanskunst van de kapitein er voor iets tussenzit, is niet duidelijk. De kans bestaat wel dat hij zich ‘de lul’ voelt. Maar dat heeft hij minstens deels aan zichzelf te danken, zo blijkt.

Uit gps-gegevens van Vesselfinder.com en Myshiptracking.com blijkt dat de stuurman, alvorens het Suezkanaal binnen te varen, in de Rode Zee een route gevaren heeft in de vorm van een penis en kont. Een woordvoerder van Vesselfinder.com verzekerde aan Vice dat er niet geknoeid is met de data. Of het om toeval gaat, of een ‘lullig’ manoeuvre van de kapitein, is niet duidelijk.

Vele tientallen schepen liggen intussen nog steeds aan beide kanten van het Suezkanaal te wachten tot het gigantische containerschip kan worden gesleept.

Het lostrekken van het schip kan dagen, zo niet weken in beslag nemen, denkt evofenedex. De Nederlandse ondernemersvereniging is bezorgd over de impact van de blokkade op de internationale handel en logistiek van veel ondernemers. De vereniging benadrukt dat de situatie in de containerlijnvaart door de coronacrisis al slecht was. Evofenedex legt uit dat dagelijks 9 miljard euro aan goederen door het Suezkanaal wordt vervoerd.

Volgens Peter Berdowski, topman van maritiem dienstverlener Boskalis die helpt bij het loskrijgen van het schip, is het nog te vroeg om te zeggen hoelang de klus zou kunnen duren. Volgens hem ligt het schip vast als een “gestrande walvis”. Berdowski sluit niet uit dat het lostrekken van het schip weken kan gaan duren.

Momenteel liggen er ruim honderd schepen te wachten op toegang tot het Suezkanaal. Het zorgt voor de ergste opstopping van de scheepvaart van de laatste jaren. Als de stremming lang aanhoudt, zullen rederijen moeten overwegen om om Afrika heen te varen. Dit zorgt voor een extra vaartijd van ruim een week en extra kosten en uitstoot vanwege het brandstofverbruik.

Ruwweg 30 procent van alle containers die wereldwijd worden vervoerd, gaat door het 193 kilometer lange Suezkanaal in Egypte. Ongeveer 12 procent van alle goederen die wereldwijd worden verhandeld, passeert het kanaal.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is binnen de containerlijnvaart al sprake van verstoringen. Voordat de problemen in het Suezkanaal speelden, was er al sprake van een gebrek aan containers, wat zorgde voor torenhoge tarieven. Daarnaast liet de betrouwbaarheid van vaarschema’s te wensen over.

