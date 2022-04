Contact verloren met Japans pleziervaartuig met 30-tal opvarenden na noodoproep

Tien vermisten na tweede mijnonge­luk op week tijd in Polen

Bij een ongeval in een Poolse mijn zijn tien mensen vermist geraakt. Dat meldt mijnexploitant JSW zaterdag in een persbericht. Het gaat om het tweede mijnongeluk in een week tijd in Polen. Woensdag waren vijf mijn- en reddingswerkers omgekomen en raakten zeven anderen vermist bij een ongeval in een mijn van dezelfde exploitant.

