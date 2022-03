Congolese machthebbers willen banden met België weer aanhalen, stelt Brussels minister-president Vervoort vast

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft de afgelopen week, tijdens een missie naar de Congolese hoofdstad Kinshasa, vastgesteld dat er bij de politieke machthebbers in Congo een “echte verwachting” is om de banden met België opnieuw aan te halen. Vervoort leidde de Brusselse missie. In het zog van de minister-president reisden ook tientallen Belgische bedrijven mee die partners ter plaatse wilden zoeken.

“De essentie was ‘kom terug, kom terug naar Congo, we hebben nog mooie bladzijden geschiedenis samen te schrijven‘”, zei Vervoort na afloop van zijn eerste officieel bezoek aan Congo.

Voor hub.brussels, dat het economische luik coördineerde voor de drie gewesten, is het nog te vroeg om de balans op te maken. “Er zijn contacten gemaakt, zowel met bedrijven hier als met de overheden”, aldus Vervoort. Vier bedrijven hebben ontmoetingen gehad met hooggeplaatste medewerkers van de ministeries van Transport of Energie. “Het ging erom symbolisch te tonen dat België kan terugkeren, dat er een echte wil is om weer voet aan de grond te krijgen in Congo.”

De historische banden tussen Congo en België zijn en blijven sterk, maar op handelsvlak is dat niet meer het geval. Congo was vorig jaar goed voor 373 miljoen euro export uit België, en het Afrikaanse land is daarmee de 71e exportmarkt. Met 85 miljoen ligt de import uit Congo nog lager — het is daarmee slechts de 93e leverancier voor ons land. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Toch is ons land binnen Europa voor Congo de belangrijkste leverancier, beklemtoonde ambassadeur Jo Indekeu tijdens de missie. Het gaat dan vooral om de verkoop van chemische producten, machines, brandstoffen en voedingsmiddelen.

Bij de opening van de economische missie hield de Congolese premier Jean-Michel Sama Lukonde een pleidooi voor zijn land en diens troeven.

“We moeten praten over Congo en zijn potentieel”, zei Lukonde. Met zijn negen buurlanden is Congo een toegangspoort tot een potentieel enorme markt van 250 miljoen mensen, zei de premier. Congo alleen al telt volgens de officiële cijfers 90 miljoen inwoners. Daarnaast zijn er de “uitzonderlijke natuurrijkdommen en de rijkdommen in de Congolese bodem”.

Lukonde en andere politici herhaalden de afgelopen week de Congolese wil om het “ondernemingsklimaat” te verbeteren en ondernemerschap en investeringen aan te moedigen. Er resten echter nog veel uitdagingen, zei ook de EU-ambassadeur in Congo, Jean-Marc Chataigner.

Zo is het land op digitaal vlak onderontwikkeld en is er een “reële bezorgdheid over fiscale middelen”, aangezien 85 procent van de economie ‘informeel’ is. Ook op juridisch vlak zijn er mogelijk problematische elementen voor investeerders, merkte Chataigner nog op. “Maar de macroeconomische indicatoren zijn heel bemoedigend, en op het hoogste niveau zijn ze er zich bewust van dat het zakenklimaat beter moet.”