Compensatie voor gestrande Thalys-passagiers? “Klanten kregen niet waar ze recht op hadden”

Update Lydie en Tom zaten meer dan 4 uur vast op snikhete Thalys: gestrande reizigers na nacht op trein eindelijk in Brussel aangekomen

Zo'n 600 passagiers zaten gisteravond meer dan vier uur vast op een Thalystrein even buiten het station van Paris-Nord. Onder hen Lydie Leers uit Antwerpen en Tom Van Heymbeeck uit Brussel. “De airco werkt niet, we zijn allemaal nat van het zweet. Verschillende mensen zijn onwel geworden en we mogen er niet uit”, vertelde Lydie aan HLN. Gisteravond laat kwam het verlossende nieuws dat iedereen dan toch eindelijk mocht uitstappen, maar heel wat van de gestrande passagiers moesten wel de nacht doorbrengen op een andere trein. Vanmorgen bleek de nachtmerrie nog niet voorbij, want iedereen moet omgeboekt worden naar een andere Thalys. “En die zijn allemaal volgeboekt", aldus Tom. Uiteindelijk werd de ‘slaaptrein’ vastgekoppeld aan een andere Thalys. Even na 10 uur is die in Brussel aangekomen.

20 juli