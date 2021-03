Commissie wil ‘vaccinatiepaspoort’ klaar hebben tegen zomer: zo werkt het

TV Louis Theroux maakt BBC-special over Tiger King

12:35 De bekende programmamaker Louis Theroux (50) gaat voor de BBC een special opnemen over Joe Exotic (58), het onderwerp van Netflixserie ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’. Louis bezocht Joe tien jaar geleden al eens voor een aflevering van zijn docuserie ‘Louis Theroux: America's Most Dangerous Pets’.