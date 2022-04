Comité P onderzoekt verwijzing minderjarigen naar gesloten centra

Drie minderjarigen hebben zondag de nacht doorgebracht in een politiecel, die weliswaar was aangepast voor minderjarigen. Dat zegt het Comité P vrijdag. De dienst die de politiediensten in ons land controleert gaat nu verder na hoe het komt dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in eerste instantie dacht te maken te hebben met meerderjarigen, waardoor ze nadien in gesloten centra terechtkwamen.

De krant De Morgen schrijft vrijdag over de zaak. Het zou gaan om twee Servische meisjes van twaalf jaar en een jongetje van tien jaar, die waren betrapt bij een poging tot inbraak in Flémalle, bij Luik. De kinderen brachten de nacht door in een cel in het Luikse en werden de dag nadien overgebracht naar gesloten centra: de meisjes naar Holsbeek en de jongen naar Merksplas. Nochtans sluit ons land geen kinderen op in gesloten centra.

“Omdat de bescherming van minderjarigen in het kader van een politieoptreden het Vast Comité P nauw aan het hart ligt”, is de dienst na het verschijnen van het artikel een onderzoek gestart naar de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de minderjarigen naar een gesloten centrum werden verwezen, luidt het in een mededeling.

Hoewel ze geen identiteitspapieren op zak hadden, was het voor de politie volgens de eerste bevindingen meteen duidelijk dat het om minderjarigen ging. “Zij werden inderdaad ondergebracht in een politiecel, doch aangepast voor minderjarigen. Daarvoor werden zij overgebracht naar politiezones die over een aangepaste infrastructuur beschikken.”

Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe het komt dat de DVZ dacht dat het om meerderjarigen ging. Met andere woorden: waar is het misgelopen in de communicatie tussen politie en DVZ, waardoor de kinderen in gesloten centra terechtgekomen zijn?