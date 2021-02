Columnist Hugo Camps op wandel door zijn desolate Knokke: “Het 23.30 uur en het lijkt of de neutronenbom de stad heeft overvallen”

Celebrities Jan Verheyen over de dood van Christop­her Plummer: "Zeer geliefd en daardoor ook zeer veelge­vraagd”

5 februari De Canadese acteur Christopher Plummer, die een iconische status verwierf door zijn rol als kapitein von Trapp in ‘The Sound of Music’, is overleden. Filmkenner Jan Verheyen blikt in HLN Live terug op z'n leven en carrière. “Het is iemand die ontzettend veel heeft gedaan, in verschillende genres en die overal goed in was.”