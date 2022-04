Belgische rechter ontkracht argumenten Abrini en Abdeslam in proces aanslagen Parijs

De Belgische onderzoeksrechter Isabelle Panou heeft de reputatie hard te zijn, en een kenner van de islamistische netwerken in ons land. Vandaag, op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, confronteerde ze tijdens haar getuigenis de beschuldigden met tegenstrijdigheden in hun verklaringen.

7 april