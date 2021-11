COLUMN. Zelden had CD&V een betere vicepremier dan Petra De Sutter

Van Herman Van Rompuy in 1995? Van Jean-Luc Dehaene in 1988? Hoe lang is het geleden dat de christendemocraten nog zo’n uitmuntende vicepremier hadden als Petra De Sutter? Een gouden ingeving van CD&V-voorzitter Joachim Coens was het om van haar zijn speerpunt te maken in de regering-De Croo. Petra is de rots waarop de partij haar nieuwe kerk moet bouwen: de Christelijke Volkspartij, als eerbetoon aan priester Daens. Zijn naam was het die Petra De Sutter noemde toen ze geconfronteerd werd met de sociale uitbuiting bij PostNL. ‘Toestanden als in de tijd van Daens’, zei ze. Haar partijgenoten hoorden het donderen. Daens? De linksback van Zulte-Waregem? Ze zijn steeds schaarser, de christendemocraten, maar Petra De Sutter is nog een echte. Als iémand die opportunisten van het ACW alsnog kan verhinderen om de exclusieve band met CD&V te verbreken en de beweging te verbreden tot de groenen, dan is het Petra.