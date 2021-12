COLUMN. Wijsvinger op de lippen. ‘Zwijgen!’ Wat als de politiek Noa Lang achterna gaat?

Hij is lang dood, maar wat een geweldige onderwijzer was meester André. Zat ik in de klas te dromen, tikte hij me met zijn stalen liniaal op de vingers. Zat ik te lachen waar ernst geboden was, trok hij me bij mijn oorlel uit mijn bank. Zat ik achter mij te kijken wanneer het vooraan te doen was, gaf hij me een pedagogische tik op het achterhoofd. Nooit hebben ouders geklaagd dat meester André hun zoon op een lijfstraf had getrakteerd. Aangenomen werd dat die dik verdiend was. “Maar wat ik nooit zou gedaan hebben,” vertelde hij me later, “zelfs niet als de klas op stelten stond, is dit gebaar maken.” Hij bracht zijn wijsvinger naar zijn mond en drukte die tegen zijn lippen. “Ge moet u nooit het zwijgen laten opleggen, Jan. Door niemand.” Die raad is me tot vandaag dierbaar. Daarom heb ik een hekeltje aan Noa Lang.