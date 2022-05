COLUMN. Wie de vechtscheidingen van Boris Becker kent, kan de omgang tussen Johnny Depp en Amber Heard niet anders omschrijven dan als respectvol

Boven de kleedkamer van de finalisten op Wimbledon hangen twee verzen van de dichter Rudyard Kipling. ‘If you can meet with Triumph and Disaster / and treat those two imposters just the same.' Vrij vertaald: ‘Als je kunt omgaan met triomf en rampspoed / en in elk van beide het bedrog vermoedt.’ Boris Becker kon met geen van beide om. Niet met winst en niet met verlies. Niet met zijn drie titels op Wimbledon en niet met de weelde die hem vervolgens door de vingers glipte. Op zijn 17de won Boris Becker voor het eerst Wimbledon. Op zijn 54ste zit Becker een straf wegens fraude uit in de gevangenis van Wandsworth. Van zijn cel naar Centre Court is het precies vijf kilometer: de afstand tussen Triumph en Disaster. In de zomer van 2023 komt Becker vrij. Die ene man op de stoep die dan luid zal applaudisseren terwijl hij ‘Boris! Boris! Boris!’ roept, dat ben ik.