COLUMN. Wat Vladimir Poetin denkt als hij in Moskou de medailletabel van Tokio overloopt

Bij het ontbijt in Moskou overloopt hij de medailletabel. Vladimir Poetin gromt en trakteert zichzelf op een extra eitje. Bij het slapengaan stond de teller op tien keer goud, veertien keer zilver en tien keer brons, en de Spelen waren toen niet eens halfweg. Puik werk. Maar Poetin is pissed. Hij is president van een land waarvan de naam in Tokio niet eens mag worden uitgesproken. Zijn vlag mag niet worden gehesen, zijn volkslied niet worden gespeeld. Niets op deze Spelen mag verwijzen naar Rusland, of het moest de R zijn in ROC, wat staat voor Russian Olympic Committee. Poetins atleten hebben in Tokio alleen een naam en een rugnummer. Ze komen uit voor een onbestaand land. Omdat het hunne, Rusland, massaal en staatsgedreven heeft gezondigd tegen de dopingregels en sindsdien wordt uitgespuwd door de rest van de sportwereld, die uiteraard clean is. Poetin kent zijn klassieken. Hij weet dat bij schuld ook boete hoort — Fjodor Dostojevski. En dus ondergaat hij ogenschijnlijk stoïcijns de straf die hem is opgelegd. Maar hoor hem grommen, de Russische beer.