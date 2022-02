COLUMN. Waarom ik hoop, tegen beter weten in, dat Sep Vanmarcke morgen de Omloop wint. Als bij wonder, tien jaar later

Heden gedenken wij een memorabele dag in de wielergeschiedenis. Precies tien jaar geleden, op 25 februari 2012, won de pas 23-jarige Sep Vanmarcke de Omloop Het Nieuwsblad door de grote Tom Boonen te verslaan. Wat het voorspel op een grote carrière moest worden, bleek meteen het hoogtepunt. Ejaculatio praecox. Na die Omloop heeft Sep amper nog een koers gewonnen. Mevrouw Vanmarcke weet wat ze aan haar man heeft: een voorbeeldige echtgenoot en een attente vader voor Lucie, Marcel en Maurice. Maar wil ze een bloemetje in huis, dan rekent ze daarvoor niet op een succesje van manlief. Haar boeket gaat ze zelf halen in Wortegem. Hoe komt dat toch, Sep? Waar is het fout gelopen, jongen? Het antwoord staat verderop in deze krant. “Ik ontbeer twee wapens om het af te maken: een solo en een sprint.” Dan ben je uitgepraat natuurlijk. Een coureur zonder solo of sprint is een turnster zonder lenigheid en kracht. Zo word je nooit een tweede Nina, nooit een tweede Tom.