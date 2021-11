COLUMN. Waarom deze coronavariant maar beter omikron kan heten dan omega

Omikron. Zoals de vijftiende letter van het Griekse alfabet. Zo heet de nieuwste coronavariant. Eigenlijk had die Xi moeten heten. Zoals de veertiende letter van het Griekse alfabet. Maar die hebben ze overgeslagen nadat de Chinese president proactief een wenkbrauw had gefronst. Gelijk heeft hij. U zou het als wereldleider ook niet prettig vinden mocht een massamoordenaar naar u genoemd worden. Omikron dus. Naar het karakter van deze variant hebben we vooralsnog het raden. Dat is vervelend, want vooral Frank Vandenbroucke dicht het virus graag menselijke trekken en voorkeuren toe. ‘Het virus heeft dat graag.’ ‘Het virus vindt dat niet fijn.’ ‘Het virus weet dat ook.’ ‘Het virus is niet kieskeurig.’ ‘Het virus verkiest een groot pak met tartaar, maar anders is een kleintje met mayonaise ook ça va.’ Richt omikron straks de zwaarste ravage aan sinds de Spaanse griep? Biostatistici en evolutionair biologen preken doem. Mijn expertise terzake is nul, maar tot bewijs van het tegendeel ben ik optimistisch.