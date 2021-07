COLUMN. Waarom de vierde plaats niet ‘de meest ondankbare’ op de Spelen is

Arme Marten Van Riel. Ik had met hem te doen, maar niet omdat hij zonet vierde was geworden in de triatlon, net als Lotte Kopecky de dag ervoor in de wegrit. Een vierde plaats behoeft geen rouwbeklag. Vierde worden is knap, niet betreurenswaardig. Nee, als ik met Marten Van Riel te doen had, was het omdat elke vierde plaats op de Spelen door sportjournalisten obligaat wordt omschreven als ‘de meest ondankbare plaats’ — decennia lang al, en ook gisteren weer.