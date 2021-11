COLUMN. Vorige generaties konden rond hun 50 rustig oud zijn. Maar nu? Wat moeten wij?

“Ik dacht eerst: ik ben te oud, ik ga mezelf belachelijk maken.” Mocht Delphine van Saksen-Coburg nog moeten tonen dat ze een vrouw van vlees en bloed is - quod non - dan is dat bij deze gebeurd. Op haar 53 neemt ze deel aan 'Dancing with the Stars' en zulks gaat blijkbaar gepaard met enkele onzekerheden die menige vrouw omtrent die leeftijd herkent.