COLUMN. Topatletes meisjes noemen, dat passeert niet ongestraft

Okiru! Frank Raes is de ideale olympische wekker. Bij zijn ochtendprogramma wekt hij de rustgevende indruk dat hij niet veel langer uit bed is dan jij, ook al heeft hij 's nachts geen seconde gemist van de series van de vier-zonder-stuurman. Later op de dag laat Ruben Van Gucht ons alle hoeken van de studio en van zichzelf zien, en leunt Aster Nzeyimana kunstig tegen zijn desk aan. Met die twee zit Sporza op rozen tot de Olympische Spelen van 2056 in Jakarta, waar Georges van Aert (35) een geweldige carrière zal bekronen met goud in de triatlon. Klein is de kans dat Frank Raes dan nog het olympisch ochtendblok presenteert, maar nu praat hij ons vakkundig bij over wat er die nacht is gebeurd en die dag nog te gebeuren staat. Dat doet hij in het dichtstbijzijnde jeanshemd en het gezelschap van een uitgeslapen gast. De dag van de wegrit was dat Lieselot Decroix, cocommentator bij het wielrennen voor vrouwen/dames/meisjes.