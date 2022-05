TV Op bezoek in het nieuwe decor van ‘Familie’: “Dit wordt nu al de ‘Love Is­land’-set genoemd”

Op de set van ‘Familie’ is een nieuw decor officieel ingewijd. Het gaat om het studentenhuis waar Louise (Charlotte Sieben), Kato (Alix Konadu) en Jelle (Maarten Cop) intrekken en waar Raven (Aaron Blommaert) vaak zal langskomen. Een plek waar flink gefeest zal worden ook. Kürt Rogiers (51) noemt het niet voor niets nu al de ‘Love Island’-set van ‘Familie’. Het studentenhuis is bovendien het op één na grootste decor van de soap. Dat wijst op het belang die de makers hechten aan de verhaallijn rond de jongere personages. Showbits spreekt met de acteurs in hun nieuwe habitat.

6:00