COLUMN ‘Shooting Stars’, de ongeziene knaldrang van Ben Weyts

Showbizz Monique Westenberg geeft eerste interview sinds breuk met André Hazes: “In vorige relaties fysiek en mentaal mishandeld”

7:46 Monique Westenberg (43) laat voor het eerst in haar kaarten kijken sinds de breuk met haar verloofde André Hazes (27). In Talkies Magazine praat ze over haar vorige relaties en haar gevoelens voor André. “De liefde die ik in mijn relatie met André kende, had ik daarvoor nog nooit gehad. In die relatie ging ik voor het eerst ook van mezelf houden”, aldus Monique.