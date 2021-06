COLUMN. Roland Garros is niet de Koningin Elisabethwedstrijd. Geen jury die oordeelt. Alleen de punten tellen. En dan wint Nadal, meestal

Als een doodvonnis. Zo voelt het als je in de eerste ronde van Roland Garros wordt uitgeloot tegen Rafael Nadal. Van hem verliezen is een voorrecht, zoals ook Jean-Pierre Coopman zei over Muhammad Ali nadat die hem vijf ronden in de boksring had gegund alvorens hem liefdevol knock-out te slaan. Dankbaar verliezen in de eerste ronde was gisteren het voorrecht van Alexei Popyrin. Van Nadal wínnen daarentegen maakt een instant legende van je. Dat overkwam Robin Söderling op 31 mei 2009 in de achtste finales van Roland Garros, nadat Nadal de vorige vier edities had gewonnen. Het zou de roemrijkste dag in de carrière van Söderling blijven. Nooit won hij een grand slam.