COLUMN. “Renoveren? Een helse onderneming, waarbij geduld een noodzakelijke deugd is”

TV Een onthoofde striptease­ac­t, een knotsgekke tango en een golden buzzer in derde studioshow van ‘Belgium’s Got Talent

Vanavond maakten acht nieuwe acts hun opwachting in ‘Belgium’s Got Talent’, waaronder drie Golden Buzzers. Het niveau lag dus bijzonder hoog. Na een spannende derde studioshow bemachtigden maar liefst drie kandidaten een plekje in de finale. De jury gaf een golden buzzer aan schaatser Dennis en ook Zoe Bizou kreeg een finaleticket. De kijker thuis besloot om Made2Move door te laten na hun zotte dansact in de aflevering van vorige week.

5 november