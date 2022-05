COLUMN. Politierechter Peter D’Hondt laat zich niet de wet dicteren, maar aan de vraag van een vader om zijn zoon streng te straffen, kon hij niet weerstaan

LIVE. Kiev overweegt versoepe­ling uitreisver­bod voor mannen - Brits leger: Russische raketaan­val­len treffen doel in heel Oekraïne

Hoewel Russische grondtroepen zich vooral richten op het oosten van Oekraïne, treffen Russische raketaanvallen doelen in het hele land. Dat meldt het Britse leger op basis van inlichtingendiensten die de situatie in Oekraïne in de gaten houden. De raketten treffen niet alleen militaire doelwitten, maar raken ook scholen, ziekenhuizen en appartementencomplexen en richten zich op voor Oekraïne belangrijke steden als Odesa, Cherson en Marioepol. Uit die laatste stad en omgeving zijn volgens Kiev gisteren 344 mensen gered. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

6:07