COLUMN. Politici bepalen hun loon zelf. De politiek is een wegrestaurant. ‘Het is hier zelfbediening, meneer’

Kolia (17) staat opnieuw in het doel na kanker: “Droom om profvoet­bal­ler te worden moet ik laten gaan”

Bijna een jaar lang trapte hij niet meer tegen een bal, maar nu staat hij opnieuw in het doel bij KVK Westhoek in Ieper. Kolia Devreker (17) werd als jonge knaap getroffen door de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. Er volgde een lastige periode met heel wat behandelingen, maar opgeven staat niet in het woordenboek van de doelman, die volgend jaar rechten wil gaan studeren. Lees hier een verhaal van hoop, vriendschap en liefde voor het voetbal.