COLUMN. Open Vld is versleten. Tijd voor een nieuwe partijnaam. Ziehier mijn suggestie

Dialoog uit het leven gegrepen. Zij: ‘Ik ga nu naar de supermarkt en daarna nog de krukken voor oma halen.’ Hij: ‘Okay. Goed.’ Correcte repliek, want OKay is de naam van de buurtsupermarkt en Goed de nieuwe naam van de CM-thuiszorgwinkels. Die thuiszorgwinkel doet perfect wat hij moet doen en zegt exact waar hij voor staat. Waarom kan zo'n thuiszorgwinkel dan niet gewoon de thuiszorgwinkel blijven heten en moet die mordicus vervellen tot Goed, een merknaam waarachter een reclamebureau met te veel nullen schuilgaat? Zijn mensen op krukken daar beter mee geholpen? Of neem ons drinkwater. Jarenlang ontving ik facturen van de TMVW, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling. Toegegeven, dat bekte niet, maar wie verzint het dan om die TMVW om te dopen tot Farys, een naam die ik associeer met het middenveld van Antwerp maar nooit met water? Farys betekent niets, nul, nada. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd over het kalkgehalte in hun water.