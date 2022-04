COLUMN. Op 16 april 1972 zweefde Roger De Vlaeminck over de kasseien. Getuigen zijn unaniem: hij raakte ze niet aan

Morgen vier ik een gouden jubileum. Dat ga ik doen door naar het voorbeeld van de jubilaris drie rijsttaartjes en twee eclairs tot mij te nemen, meegegrist bij de bevoorrading. Morgen is het namelijk een halve eeuw geleden dat Roger De Vlaeminck voor het eerst Parijs-Roubaix won. Door de wind en door de regen — en in zijn tijd woei die harder en was die natter dan vandaag — reed Roger de rest op twee minuten. Eddy Merckx werd zevende. Ik ken geen mensen die erbij waren toen Jezus over het water liep. Voor elke believer van dat verhaal heb je een non-believer. Daarentegen ken ik een handvol mensen die erbij waren toen Roger op 16 april 1972 over de kasseien zweefde. Unaniem getuigen zij dat hij de stenen toen niet aanraakte. Het kan best zijn dat niemand ooit harder op en over de kasseien reed dan Tom Boonen, die andere jongen die viermaal Parijs-Roubaix won, maar Roger De Vlaeminck reed er niet op en niet over. Heeft u wel eens een vrouw in vervoering gebracht door uw hand rakelings boven haar huid te bewegen en haar zodoende te strelen zonder haar te beroeren? Die erotiek, dat was Roger De Vlaeminck in Parijs-Roubaix van 1972, 1974, 1975, 1977.