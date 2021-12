COLUMN. Nu zijn scholen safe zijn, kan Ben Weyts zich wijden aan Hermien, het eerste nijlpaard met corona

Een hartsvriendin zou ik haar niet noemen, maar toch. Al sinds ik een puber was en zij nog een kind zagen we elkaar geregeld. Veel woorden hadden wij dan niet nodig. Bij mijn talrijke bezoeken heb ik haar zien glimmen van glorie en snotteren van ellende. Vaak heb ik haar lusteloos aangetroffen, één keer zo agressief dat het kot te klein was. Verdrietig heb ik haar gezien, onbevredigd door de mannen in haar leven, onzeker over haar looks en over haar gewicht dat ze maar niet onder controle kreeg. “Plus size is mooi”, zei ik dan, maar dan keek ze mij droef aan, als wou ze zeggen: “Bespaar mij je eufemismen.”