COLUMN. Nee, het valt als politicus niet mee om te ontkomen aan de gulheid van Het Systeem. Willen of niet, betaald zult gij worden



“Ik denk het niet.” Dat antwoordde de Zweedse koning Carl Gustaf op de vraag of hij wel eens een stripclub had bezocht. Zo kon volgens columnist Jan Segers “ik denk het niet” ook het antwoord zijn van Herman De Croo op de vraag of er een illegale pensioenbonus op zijn rekening wordt gestort. En kon “ik denk het niet” het antwoord van Marc Leemans zijn op de vraag of hij een sociale fraudeur is.