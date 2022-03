COLUMN. Meyrem Almaci heeft een grote toekomst achter de rug. Ja, ze was authentiek — maar wat stelt dat voor als ook de dickpics van Marc Overmars authentiek zijn?

Exit Meyrem Almaci. De opgestapte voorzitster van Groen heeft een grote toekomst achter de rug. Gisteren werd ze met dankwoorden en lofzangen uitgeleide gedaan door alle partijgenoten die haar weg wilden. Een uitzonderlijk talent noemde Kristof Calvo haar. Vooral als ‘people manager’, bedoelde hij wellicht. Petra De Sutter benadrukte dan weer hoe authentiek Almaci wel is. Dat is een ander woord voor luid, in haar geval. Meyrem Almaci bezit het uitzonderlijke talent om zichzelf in debatten op te winden als een draaitol. Of die verontwaardiging authentiek is dan wel artificieel aangezwengeld, hangt af van de dagen. Soms vraag ik me af, als ze weer eens ontvlamt als Bengaals vuur: waar zou die Meyrem nu echt aan denken, aan welke onnoemelijke verschrikkingen en misdaden tegen de menselijkheid? Want van alleen maar de beleefde vraag of spouwmuurisolatie niet overgesubsidieerd wordt, raakt een normaal mens niet dermate geëxciteerd, toch? Authenticiteit wordt bovendien overschat. Ze is geen vereiste voor politiek succes, noch is ze synoniem voor politieke geloofwaardigheid. Evenmin houdt authenticiteit per definitie een positief waardeoordeel in — ook de dickpics van Marc Overmars zijn uitermate authentiek.