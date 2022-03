COLUMN. Meer veggie op de Gentse Feesten? In Marioepol zal het ze worst wezen

In Antwerpen kan je maar beter een dickpic op je curriculum vitae hebben dan een brevet van bekwaamheid en een bewijs van goed gedrag en zeden. In Brussel maken westerse leiders zich sterk dat Poetin het na hun signaal van eensgezindheid dunnetjes door de broek voelt lopen. In Kaboel houdt de taliban alle jonge meisjes weg van school. Van Wechelderzande tot Mannekensvere gaat het smogalarm af. Ja, zowat alles loopt fout in de wereld, maar niets, werkelijk niets is wraakroepender dan de beslissing van het Gentse stadsbestuur om tijdens de Gentse Feesten de door de stad vergunde eetstandjes voor de helft vegetarisch te maken. Het betreft een verordening van de groene schepen Bram Van Braeckevelt, ingegeven door de zorg om het klimaat. Als in 2082 wetenschappers zich zullen buigen over de zorgwekkende afkoeling van de aarde, zullen ze naar Van Braeckevelt verwijzen als sleutelfiguur en kantelpunt in de CO2-uitstoot. Gent gaat veggie. Of zoals ze in groen Gents zeggen: Hent haat vehhie — wil je in Gent schepen worden voor Groen, zoals Filip Watteuw, Elke Decruynaere of Bram Van Braeckevelt, dan moeten je roots in West-Vlaanderen liggen, tenzij je Hafsa El-Bazioui heet.