COLUMN. Max Verstappen heb ik nooit ontmoet. Zijn overgrootvader, die wel. Wat zou Sjef vandaag ‘sjtols’ zijn

Max Verstappen heb ik nooit ontmoet. Zijn overgrootvader, die wel. Sjef Verstappen was autosloper. Wat de grijpkraan niet vermocht te plooien, brak Sjef met blote handen. Zijn onoverzienbare verzameling oud ijzer lag opgehoopt in een loods die zelf ook uit oud ijzer was opgetrokken. Overgrootvader en overgrootmoeder woonden in een stacaravan in Maria-Hoop, een gehucht in Nederlands Limburg vlakbij de grens. Gooide Sjef een kapotte koplamp of een roestige ruitenwisser over de haag, dan landde die op Duitse bodem. Dat verklaart meteen de titel boven het gesprek dat ik met hen had in het voorjaar van 1994. “We zijn zo sjtols op die jongen.” Dat is Limburgs voor het Duitse ‘stolz’. Trots waren ze op hun kleinzoon Jos, die toen zijn eerste Grand Prix had gereden als teammaat van Michael Schumacher. Daarbij herleidde hij zijn Benetton tot schroot dat in de loods van opa niet had misstaan. Kleinzoon Jos was 22 toen. Achterkleinzoon Max bestond nog niet.